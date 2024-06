Голливудский актёр Джордж Клуни позвонил помощнику Джо Байдена, чтобы выразить свою озабоченность по поводу критики, высказанной в адрес МУС из-за его действий в отношении руководства Израиля, пишет Washington Post.

В мае прокурор МУС Карим Хан заявил о подаче заявления на выдачу ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху и главы МО Йоава Галанта. Хан отметил, что они ответственны за военные преступления, совершённые с 2023 года. Байден заявил, что Штаты не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения Хана.

"Клуни звонил одному из главных помощников Байдена, чтобы пожаловаться на критику Международного уголовного суда", — пишет издание.

Источники также сообщили, что Клуни расстроен тем, что администрация Байдена изначально была готова наложить санкции на МУС. Актёр опасался, что под санкции попадёт его жена Амаль, участвовавшая в подготовке решения МУС.

Из-за звонка Клуни чиновники стали опасаться, что актёр может отказаться от участия в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена в Лос-Анджелесе. Однако источники газеты сообщили, что Клуни будет на мероприятии.

Фото: U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)