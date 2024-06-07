Голливудский актёр Джордж Клуни позвонил помощнику Джо Байдена, чтобы выразить свою озабоченность по поводу критики, высказанной в адрес МУС из-за его действий в отношении руководства Израиля, пишет Washington Post.
В мае прокурор МУС Карим Хан заявил о подаче заявления на выдачу ордеров на арест премьера Биньямина Нетаньяху и главы МО Йоава Галанта. Хан отметил, что они ответственны за военные преступления, совершённые с 2023 года. Байден заявил, что Штаты не считают происходящее в Газе геноцидом и отвергают обвинения Хана.
"Клуни звонил одному из главных помощников Байдена, чтобы пожаловаться на критику Международного уголовного суда", — пишет издание.
Источники также сообщили, что Клуни расстроен тем, что администрация Байдена изначально была готова наложить санкции на МУС. Актёр опасался, что под санкции попадёт его жена Амаль, участвовавшая в подготовке решения МУС.
Из-за звонка Клуни чиновники стали опасаться, что актёр может отказаться от участия в мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию Байдена в Лос-Анджелесе. Однако источники газеты сообщили, что Клуни будет на мероприятии.
Фото: U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Экономист Беляев назвал пшеницу биржевым товаром
Турция решила ограничит импорт пшеницы с целью поддержки местных производителей.
Politico: ЕС страшно, что Каллас сфокусируется на Москве в ущерб миру
Евросоюз выражает опасения, что премьер Эстонии Кая Каллас, возглавив евродипломатию, будет сосредоточена на России, пренебрегая глобальными вопросами.
Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания
Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.