Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали обстреливать Луганск с использованием ракет американского производства ATACMS, сообщил глава Донецкой Республики Денис Пушилин, передаёт "Абзац".

Пушилин отметил, что Луганск расположен на значительном расстоянии от передовой, и подчеркнул, что удары по городу не наносились уже длительное время.

"Сейчас ракеты из новых поставок — ATACMS — по имеющейся информации, используются против Луганска и его жилых кварталов", — заявил он.

Утром 7 июня в Луганске произошла серия взрывов. В жилом районе города было зафиксировано семь детонаций, вызвавших пожар. Минздрав ЛНР сообщил о 35 пострадавших в результате атак ВСУ. Спасатели разбирают завалы после обстрела.



По уточнённым данным от МО, удар по Луганску нанесли пятью ракетами ATACMS. Четыре сбили, одна поразила два дома в 5 и 16 этажей. В пятиэтажке обрушился подъезд. Погибли трое, пострадали мальчики 16, 15 и 8 лет, сообщила Наталия Пащенко. При этом пять человек в тяжёлом состоянии, дети в состоянии средней тяжести.

Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)