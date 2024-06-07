Генерал-майор Иван Попов, экс-командующий 58 армией, в ходе судебного заседания отверг обвинения в хищении и подчеркнул, что его арест не заслужен. Аудиозапись опубликовал Shot. Генерал-майор никого не изобличал, а "дал показания на предмет обвинения" в мошенничестве, заявил адвокат.
"Противник силами 9 и 10 армейских корпусов перешёл в наступление на Запорожье, нанеся главный удар кампании лета и осени 2023 года. Результатом моей деятельности является отражение этого наступления и срыв попытки ВСУ выйти к Азовскому морю, окружить херсонскую группировку и заблокировать Крым", — заявил Попов.
По его словам, следователи не смогли найти доказательства по обвинениям.
"У меня нет ничего, кроме кредитов в банке и долгов. Арест и содержание под стражей — неприятная, незаслуженная мера. Я из окопов не вылезал. Построил оборону, позволившую сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ поражение, которое стало переломным", — отметил генерал.
Генерал Попов был задержан 21 мая ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его заключили под стражу на два месяца, несмотря на ходатайства следствия о домашнем аресте.
Адвокат Попова Сергей Буйновский ранее заявил о наличии "более серьёзного фигуранта", не называя имени. Отстранение Попова от должности командующего 58 армией последовало после его доклада о нехватке вооружения. В том же месяце его отправили в Сирию, пишет Mash.
МО России не комментировало ситуацию. Андрей Турчак тогда отметил, что "совесть Ивана чиста" и "Родина может гордиться таким командиром".
Фото: flickr.com/Blogtrepreneur (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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