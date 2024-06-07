Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Полковник Матвийчук: Париж передаёт самолёты Mirage ВСУ вместо утилизации
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 14:13

Полковник Матвийчук: Париж передаёт самолёты Mirage ВСУ вместо утилизации

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что решение Парижа передать Украине истребители Mirage 2000-5 связано с тем, что технику снимают с вооружения, она нуждается в утилизации. Об этом пишет "Лента.ру".

Основные моменты заявления

Устаревшие самолёты: Матвийчук подчеркнул, что истребители Mirage 2000-5 представляют собой технологию конца 1970-х годов и уже считаются довольно устаревшими.

Высокие расходы на утилизацию: по его мнению, Франция отдаёт эти самолёты Украине, чтобы избежать дорогостоящей утилизации. Выгоднее утилизировать их в воздухе, отметил эксперт.

Обучение украинских пилотов: Эммануэль Макрон объявил, что с 7 июня стартует программа подготовки пилотов Украины, после которой Париж обеспечит поставки самолётов.

Неопределённое количество и сроки: Макрон также добавил, что точное количество самолётов и дата поставки пока не определены.

Матвийчук оценивает потенциальную опасность для России как ограниченную, учитывая возраст бортов и технологические характеристики. Однако, как и любой военный самолёт, они представляют угрозу в боевых условиях.

Передача устаревших истребителей Mirage 2000-5 ВСУ является стратегическим шагом для Парижа, который позволяет избежать затрат на утилизацию старой техники и поддержать украинские ВС в условиях продолжающегося конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org/Georgios Pazios (Attribution).

Мир

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

Apple прекратила бесплатную замену экранов с микротрещинами на iPhone и Apple Watch по гарантии, сообщает WCCFTech. Раньше такие мелкие трещины покрывались гарантией, если не было других повреждений корпуса.

Читать полностью
Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Нелегитимный украинский президент войдёт в историю как разрушитель, приведший свою страну к руине.

Читать полностью

Общество

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.

Читать полностью
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Читать полностью

Новости