Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что решение Парижа передать Украине истребители Mirage 2000-5 связано с тем, что технику снимают с вооружения, она нуждается в утилизации. Об этом пишет "Лента.ру".

Основные моменты заявления



Устаревшие самолёты: Матвийчук подчеркнул, что истребители Mirage 2000-5 представляют собой технологию конца 1970-х годов и уже считаются довольно устаревшими.

Высокие расходы на утилизацию: по его мнению, Франция отдаёт эти самолёты Украине, чтобы избежать дорогостоящей утилизации. Выгоднее утилизировать их в воздухе, отметил эксперт.

Обучение украинских пилотов: Эммануэль Макрон объявил, что с 7 июня стартует программа подготовки пилотов Украины, после которой Париж обеспечит поставки самолётов.

Неопределённое количество и сроки: Макрон также добавил, что точное количество самолётов и дата поставки пока не определены.

Матвийчук оценивает потенциальную опасность для России как ограниченную, учитывая возраст бортов и технологические характеристики. Однако, как и любой военный самолёт, они представляют угрозу в боевых условиях.

Передача устаревших истребителей Mirage 2000-5 ВСУ является стратегическим шагом для Парижа, который позволяет избежать затрат на утилизацию старой техники и поддержать украинские ВС в условиях продолжающегося конфликта.

Фото: commons.wikimedia.org/Georgios Pazios (Attribution).