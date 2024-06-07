После предупреждения Владимира Путина Западу о последствиях поставок ВСУ дальнобойного оружия, Москва способна передать противостоящим Америке и блоку НАТО странам сверхзвуковые крылатые П-700 "Гранит". Об этом написал Драго Боснич в InfoBRICS.
"Даже старые ракеты СССР вроде П-700 "Гранит" могут положить конец военно-морскому господству Запада", — говорится в материале.
По мнению эксперта, РФ может поставить противокорабельные ракеты странам, противостоящим Штатам и Североатлантическому альянсу. Боснич считает, что западным государствам стоит серьёзно отнестись к предупреждению Путина, поскольку последствия могут быть катастрофическими.
Накануне президент России указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия Киеву. Он подчеркнул, что Россия может снабжать оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты армии ВСУ.
Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения — это путь к очень серьёзным проблемам. Подобные действия подорвут безопасность на планете, резюмировал он.
Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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