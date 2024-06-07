Удар по жилому району Луганска был нанесён оружием западного производства. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на представителя комендатуры Луганской Республики.

Представитель комендатуры прокомментировал ракетный удар ВС Украины по кварталу Ватутина в Луганске. По его словам, в результате обстрела были повреждены более трёх жилых домов.

"Предварительно били вооружением Запада различного образца", — сообщил сотрудник комендатуры ЛНР.

В настоящий момент специалисты уточняют вид оружия и количество пострадавших. Ранее сотрудники МЧС, работающие на месте происшествия, сообщили о повреждении нескольких жилых домов в Луганске. По словам спасателей, после атаки ВСУ пострадали три многоэтажных дома, включая 15-этажку. Удар по Луганску нанесён пятью ракетами ATACMS, заявили в Минобороны. Четыре ракеты удалось сбить, одна поразила два дома. По последним данным, пострадали 35 человек. Среди потерпевших трое детей, заявили власти.

Фото: sill-www.army.mil/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)