Бывший командующий 58 армией генерал Иван Попов, арестованный за особо крупное мошенничество, дал изобличающие показания на участников преступления. Об этом пишет ТАСС из зала военного суда, где рассматривается жалоба на отказ о переводе генерала под домашний арест.

"Попов дал изобличающие показания. Я изменил своё отношение, прошу меру пресечения изменить", — сказал следователь, подтвердив своё решение о смягчении меры для Попова.

Прокуратура всё же настаивает на законности решения суда первой инстанции, который отказался отпускать Попова под домашний арест. Прокурор также попросил провести заседание в закрытом режиме, аргументируя это тем, что пресса может обнародовать адрес Попова.

"Вы думаете, никто не знает его домашний адрес?", — обратился судья к прокурору.

Сам Попов отметил, что против прессы ничего не имеет. Генерал был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, речь идёт о хищении более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены ВГА Запорожья для оборудования обороны на линии соприкосновения. Стоимость материалов составляет свыше 130 млн рублей. Попов отвергает обвинения в свой адрес.

Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)