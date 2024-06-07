Президент Украины заявил, что Киев намерен получить от стран ЕС истребители Eurofighter EF-200 Typhoon. Выступая перед Нацсобранием Франции, он выразил уверенность в том, что такие машины появятся в небе Украины.

"Убеждён, что Украина сможет увидеть в небе такие же самолёты как в Нормандии", — сказал Зеленский, ссылаясь на 80-ую годовщину высадки союзников.

Зеленский также подчеркнул, что ожидает продолжения поддержки Запада. Памятные мероприятия в Нормандии, открывшей второй фронт в Западной Европе в 1944 году, проводятся каждые пять лет с участием глав государств и ветеранов. В этом году Москва не была приглашена на церемонию, но приглашение было направлено Зеленскому.

Кроме того, 6 июня Эмманюэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5 и начнёт обучение пилотов киевского режима этим летом.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)