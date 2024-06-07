Согласно данным опроса, проведённого Киевским институтом социологии (КМИС), доверие граждан страны к Зеленскому рухнуло в период военного положения — с 90% в 2022-ом до 59% в мае 2024-го.
Военное положение действует с 24 февраля 2022-го, и на следующий день лидер киевского режима подписал указ о всеобщей мобилизации. После выборов 2019 года 80% украинцев доверяли Зеленскому. К февралю 2022-го уровень доверия населения упал до 37%. Однако после начала СВО он вырос до 90%. К концу декабря 2023-го снизился до 77%, а к февралю 2024-го — до 64%. По состоянию на май 2024-го, 59% респондентов всё ещё доверяют Зеленскому, но 36% уже не доверяют.
Опрос также показал, что 55% украинцев плохо оценивают деятельность партии "Слуга народа", в то время как одобряют её действия только 7% опрошенных. Опрос проводился методом телефонных интервью среди граждан от 18 лет. Всего опрошены 1 002 респондента на территории Украины. Погрешность не превышала 3,4% для показателей близ 50%, 3% для показателей у 25% и 2,1% для показателей около 10%.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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