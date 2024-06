Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT высказался о последствиях передачи Парижем модернизированных истребителей Mirage 2000-5 ВСУ. По его мнению, Киев ждут серьёзные проблемы с эксплуатацией данных самолётов.

"Mirage 2000 — неплохая машина для 1970-х. Фактически по ТТХ это аналог нашему МиГ-29, хороший истребитель для развития превосходства в небе в 1970-е годы. Сами французы пересели на Rafale, который тоже не самый новый", — отметил Шурыгин.

Он считает, что украинцам "сбрасывают хлам под видом братской помощи". Шурыгин подчеркнул, что эти истребители сложны в эксплуатации и требуют высокого уровня подготовки. Вероятно, французы могут попытаться найти лётчиков среди тех стран, которые их эксплуатировали. Условно говоря, наёмников, предположил эксперт.

При этом Шурыгин отметил, что любой военный самолёт в руках украинца представляет угрозу. Относиться к ним свысока — самая большая глупость. Они будут пытаться использовать их в комплексе, подтягивая ЗРК, используя РЭБ и систему наведения, заключил Шурыгин.

Фото: flickr.com/U.S. Navy photo by Paul Farley (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)