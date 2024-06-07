Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT высказался о последствиях передачи Парижем модернизированных истребителей Mirage 2000-5 ВСУ. По его мнению, Киев ждут серьёзные проблемы с эксплуатацией данных самолётов.
"Mirage 2000 — неплохая машина для 1970-х. Фактически по ТТХ это аналог нашему МиГ-29, хороший истребитель для развития превосходства в небе в 1970-е годы. Сами французы пересели на Rafale, который тоже не самый новый", — отметил Шурыгин.
Он считает, что украинцам "сбрасывают хлам под видом братской помощи". Шурыгин подчеркнул, что эти истребители сложны в эксплуатации и требуют высокого уровня подготовки. Вероятно, французы могут попытаться найти лётчиков среди тех стран, которые их эксплуатировали. Условно говоря, наёмников, предположил эксперт.
При этом Шурыгин отметил, что любой военный самолёт в руках украинца представляет угрозу. Относиться к ним свысока — самая большая глупость. Они будут пытаться использовать их в комплексе, подтягивая ЗРК, используя РЭБ и систему наведения, заключил Шурыгин.
Фото: flickr.com/U.S. Navy photo by Paul Farley (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone
Apple прекратила бесплатную замену экранов с микротрещинами на iPhone и Apple Watch по гарантии, сообщает WCCFTech. Раньше такие мелкие трещины покрывались гарантией, если не было других повреждений корпуса.
Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема
Нелегитимный украинский президент войдёт в историю как разрушитель, приведший свою страну к руине.
Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания
Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.