Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что РФ обладает ядерным оружием, способным превратить Америку в радиоактивный пепел. При этом он подчеркнул, что именно Штаты остаются единственной страной в мире, применившей ядерное оружие и уничтожившей сотни тысяч людей.
"Они Пекин не боятся, поскольку в ядерный радиоактивный пепел их превратить можем только мы," — сказал Ковальчук в эфире "Соловьёв Live".
Глава Курчатовского института напомнил, что в 1945-ом США применили ядерное оружие против населения, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки.
"Это было абсолютно бессмысленно — чтобы напугать Сталина. Дальше были планы нанести удары по СССР и полностью ликвидировать его. И они бы сделали это, не задумываясь," — добавил Ковальчук, отметив, что создание атомного проекта позволило установить паритет.
Ранее, 5 июня, президент Путин призвал избегать не только использования, но и угроз применения ядерного оружия. Соединённые Штаты — единственная страна, которая использовала ЯО во Второй мировой. На Хиросиму, Нагасаки сбросили 20 килотонн. ТЯО России — 70-75 килотонн. Президент России призвал не доводить даже до угрозы его использования.
Фото: Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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