По сообщению Gazeta Wyborcza, арестованные за поджоги граждане Белоруссии и поляки ранее принимали участие в СВО на стороне Украины. Агентство внутренней безопасности страны задержало трёх мужчин — гражданина Польши и двух белорусов, подозреваемых в поджогах объектов в Варшаве и Поморском воеводстве.

Задержанные во Вроцлаве по обвинению в разведдеятельности в пользу РФ и поджоге объектов в Польше в 2022 году были зачислены в ВСУ. Они являлись бойцами батальона "Террор". Трое арестованных: Камиль К., футбольный фанат Лехии (Гданьск) и бывший солдат Войска польского; Андрей Б., бывший белорусский милиционер; и Степан К., зять экс-консула Беларуси и боец ММА.

Камиль К. также был связан с Польским добровольческим корпусом, подчинённым ГУР. Польская прокуратура сообщила, что задержанные подозреваются в участии в преступной группе, действовавшей в интересах иностранной разведки. Им также предъявлены обвинения в участии в деятельности разведки РФ и получении материальной выгоды за диверсионные действия. Однако никаких доказательств связи с российскими спецслужбами прокуратура не представила.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)