Под завалами после удара ВСУ по Луганску остаются люди, нуждающиеся в эвакуации. Военная комендатура сообщает, что МЧС делает всё возможное для их спасения, передаёт РИА Новости. По данным властей, боевики ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS.
Большую часть ракет удалось сбить системам ПВО, но некоторые попали по гражданской инфраструктуре. В результате атаки госпитализировано 22 человека, включая восьмилетнего мальчика и 16-летнего подростка, сообщает Минздрав. В Луганске прогремела серия взрывов с 11:03 до 11:10 мск, на места происшествий выехали спасатели и медики.
По данным властей, обстрел вызвал обрушение подъезда жилого дома. Мобильная связь в республике работает с перебоями.
Украинские силы целенаправленно били по жилым домам. У 16-этажного здания сильно повреждена крыша, подъезд пятиэтажки разрушен полностью. Спасатели продолжают искать выживших. Прохожие пытаются помочь раненым до приезда медиков. Одному из мужчин, по последним данным, требуется срочная помощь из-за сильного ранения лёгких.
Ранения различной степени тяжести получили несколько десятков человек. Сообщается о трёх погибших.
Фото: flickr.com/Eirien from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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