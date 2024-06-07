Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Комендатура: под завалами подъезда после удара ВСУ по Луганску есть люди
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 13:03

Комендатура: под завалами подъезда после удара ВСУ по Луганску есть люди

Под завалами после удара ВСУ по Луганску остаются люди, нуждающиеся в эвакуации. Военная комендатура сообщает, что МЧС делает всё возможное для их спасения, передаёт РИА Новости. По данным властей, боевики ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS.

Большую часть ракет удалось сбить системам ПВО, но некоторые попали по гражданской инфраструктуре. В результате атаки госпитализировано 22 человека, включая восьмилетнего мальчика и 16-летнего подростка, сообщает Минздрав. В Луганске прогремела серия взрывов с 11:03 до 11:10 мск, на места происшествий выехали спасатели и медики.

По данным властей, обстрел вызвал обрушение подъезда жилого дома. Мобильная связь в республике работает с перебоями.

Украинские силы целенаправленно били по жилым домам. У 16-этажного здания сильно повреждена крыша, подъезд пятиэтажки разрушен полностью. Спасатели продолжают искать выживших. Прохожие пытаются помочь раненым до приезда медиков. Одному из мужчин, по последним данным, требуется срочная помощь из-за сильного ранения лёгких.

Ранения различной степени тяжести получили несколько десятков человек. Сообщается о трёх погибших.

Фото: flickr.com/Eirien from Moscow, Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

WCCFTech: Apple прекратит бесплатно заменять разбитые стекла на iPhone

Apple прекратила бесплатную замену экранов с микротрещинами на iPhone и Apple Watch по гарантии, сообщает WCCFTech. Раньше такие мелкие трещины покрывались гарантией, если не было других повреждений корпуса.

Читать полностью
Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Политолог Ведруссов: Зеленский может повторить участь Зьема

Нелегитимный украинский президент войдёт в историю как разрушитель, приведший свою страну к руине.

Читать полностью

Общество

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Стародубцева: целлюлит может возникнуть из-за неправильного питания

Диетолог Лилия Стародубцева объяснила, что целлюлит может возникать как следствие неправильного питания и представляет собой сигнал о дисбалансе в организме.

Читать полностью
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу

Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.

Читать полностью

Новости