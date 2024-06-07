В Хмельницкой области Украины задержали депутата местного совета и её детей по подозрению в сотрудничестве с Москвой. Служба СБУ сообщила об этом в Telegram-канале, уточнив, что задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

"СБУ задержала агентурную группу в Хмельницкой области. В состав ячейки входила депутат и двое её детей: сын и дочь, 42 и 37 лет", — говорится в сообщении СБУ.

Согласно данным службы безопасности, задержанные якобы выявляли и передавали информацию о пунктах базирования и маршрутах мобильных групп ПВО ВСУ, а также о расположении подразделений украинских войск в регионе.

Хотя имена подозреваемых не называются, СБУ утверждает, что задержание произошло "на горячем". Задержанным предъявлено обвинение по статье "Госизмена в условиях военного положения". Все трое находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Фото: Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)