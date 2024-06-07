Власти ФРГ до начала СВО подозревали, что РФ манипулирует газовым рынком, умышленно ограничивая поставки в ЕС, пишет Handelsblatt, ссылаясь на секретные материалы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".

Газета приводит выдержку из служебной записки чиновника Минэкономики, когда канцлером была Ангела Меркель. В документе говорится, что правительство считает, что Россия "не желает экспортировать" топливо в Северо-Западную Европу. Целью этого, по мнению чиновников, было создание дефицита газа и усиление давления на Берлин, чтобы ускорить ввод газопровода в эксплуатацию до завершения его сертификации в ФРГ. В записке также отмечалось, что газовые хранилища "Газпрома" были заполнены недостаточно, что противоречило опыту предыдущих лет, а закачка шла медленно.

По данным Handelsblatt, эту записку чиновник передал Петеру Альтмайеру, которого издание называет доверенным лицом Меркель, а тот — всему кабинету министров. Меркель заявила, что не видит признаков сокращения поставок газа из РФ в ЕС и призвала не искать "простых объяснений высоких цен на газ".

В декабре 2021 года, когда Минэкономики возглавил Роберт Хабек, чиновники составили ещё одну записку, где говорилось, что хранилища заполнены лишь на 59%, а обещанная "Газпромом" закачка не состоялась.

В это время в ФРГ звучали призывы к властям принять закон, который бы устанавливал требования к операторам газовых хранилищ по уровню их заполненности. Однако правительство Меркель выступало против.

Строительство "Северного потока-2" завершилось в сентябре 2021 года. Однако газопровод так и не был введён в эксплуатацию: из-за начатых военных действий власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против Nord Stream 2 AG.

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