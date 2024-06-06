Франция выступает за мир на Украине, но не ценой капитуляции Киева, заявил Эмманюэль Макрон в интервью TF1 и France 2. Мир должен быть заключён на переговорах.

Париж планирует передать ВСУ пять истребителей Mirage 2000-5, подготовить пилотов, а также обучить и вооружить 4 500 боевиков ВСУ, подтвердил Макрон. Он также подчеркнул, что разрешает удары по России французскими ракетами. Президент Франции отметил, что удары по мирным жителям Париж запрещает, и что обучение украинских военных не станет фактором эскалации.

Макрон добавил, что на данный момент участие французских военных в конфликте не обсуждается, но Киеву можно наносить удары по целям, откуда были выпущены ракеты.

Некоторые эксперты высказывают скептицизм по поводу возможности быстрого обучения украинских пилотов. Не исключено, что истребители могут пилотироваться иностранными специалистами, что приведёт к размещению систем ПВО и ПРО еще ближе к границам России.

Фото: Russian Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)