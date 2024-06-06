Москва может вооружить африканские страны, заявил американский журналист Гарланд Никсон на YouTube. Россия осознаёт, что Африканский континент — ключевой пазл в плане Америки по завоеванию господства, ведь регион обладает ресурсами. Он думает, что РФ начнёт помогать африканцам и перевооружать их.

По мнению Никсона, в будущем Москва крепко обоснуется в Африке и помешает Вашингтону устраивать там госперевороты. Ранее Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия Киеву. Россия может снабжать оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ВСУ ракеты.

На ПМЭФ депутат из Сомали поблагодарила Россию за поставку 25 000 тонн пшеницы и отметила, что Африке нужна помощь таких стран, чтобы обрести самостоятельность. Кроме того, одним из вооружаемых регионов может стать Йемен. В Аденском заливе продолжается противостояние ВМС НАТО и хуситов. Последние регулярно сообщают об успешном поражении западных кораблей, хотя доказательства пока отсутствуют. Возможно, они бы появились, если бы у хуситов вдруг появились современные противокорабельные ракеты, отметил военкор Коц.

Фото: commons.wikimedia.org/Marco Gualazzini (Creative Commons Attribution 4.0 International)