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Боевики ВСУ на три месяца бросили в подвал непригодных к службе инвалидов
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:08

Боевики ВСУ на три месяца бросили в подвал непригодных к службе инвалидов

Непригодных к службе мужчин удерживают в подвале одной из бригад ВСУ, пишет "Страна". Всего 55 военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках, держат в подвале 81 бригады ДШВ, заявил Илья Ярёма, отец которого также находится в подвале.

Кроме того, похищения людей сотрудниками военкоматов распространены в разных частях Украины. Их действия становятся все более жёсткими: в Одессе избили девушку, снимавшую работу ТЦК, в Киеве заламывали инвалида, а во Львове пытались сбить велосипедиста.

Растёт число смертей недавно мобилизованных в застенках ТЦК Украины — известны случаи гибели от побоев в Днепропетровской, Житомирской и Закарпатской областях. Каждый раз власти заявляют, что трагедии вызваны медицинскими факторами, однако родственники утверждают обратное.

Украинцы утверждают, что их близкие не могут воевать из-за инвалидности.

"Не выплачивают деньги и не дают уволиться или перевестись. Отца и ещё 54 человека из 129 бригады ТрО (Кривой Рог) в феврале перевели в 81-ую. У него были операции и реабилитации, которые привели к ухудшению группы инвалидности. Вывод ВВК — непригоден к службе в ДШУ", — сообщил Ярёма.

По словам украинца, рапорт на увольнение по состоянию здоровья не рассматривается. По факту они там просто заложники.

"Написали обращение в полицию, ГБР, ноль реакции. Они молчали более трёх месяцев. Никаких действий от части не было", — добавил он.

Ярёма также опубликовал видеообращение военнослужащих, которых удерживают в подвале 81 штурмовой бригады. Такое отношение к своим соотечественникам является следствием неудач на фронте СВО. Офицеры не хотят отправлять людей на "мясные штурмы", солдаты на исходе, и пополнять потери некем, поэтому силой заставляют украинцев воевать в рядах штурмовых бригад.

Этот инцидент особенно остро воспринимается на фоне того, что Кривой Рог — малая родина Зеленского. Если в ВСУ так поступают с его земляками, то про отношение к другим бойцам и говорить нечего.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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