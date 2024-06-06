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Макрон заявил, что Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:01

Макрон заявил, что Франция передаст Киеву истребители Mirage 2000-5

Франция планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5 и уже летом приступит к обучению пилотов. Об этом заявил Эмманюэль Макрон телеканалам TF1 и France 2.

"Завтра мы начнём новую форму сотрудничества и объявим о поставке Mirage 2000-5 из Парижа, которые позволят Киеву защитить территорию и небо. С завтрашнего дня мы начнём программу подготовки пилотов, а после обеспечим поставки бортов", — сказал он.

Как сообщает канал "Старше Эдды", украинские военные уже сами могут обучать западные страны военному делу, но передача самолётов — другое дело.

В сообщении говорится, что ВСУ уже научились справляться с большинством западных вооружений, включая танки и бронемашины, хотя некоторые системы, такие как БМП "Брэдли", РСЗО М270 и "Хаймарс" вызывают больше трудностей. Однако они не приносят решающего успеха украинским силам.

Передача западной авиации станет серьёзной проверкой для российских ВКС и ПВО. Авиация — это сильная сторона Запада и его главная ударная сила. Возможность отработать навыки борьбы против западной авиации представляет собой крайне важный опыт.

Фото: africom.mil/U.S. Navy Photo by Paul Farley (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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