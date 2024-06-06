До 71% всех случаев смертей в мире приходится на хронические неинфекционные заболевания, сообщил на ПМЭФ директор НМИЦ онкологии имени Петрова Алексей Беляев.

"Каждые две секунды один человек от 30 до 70 лет умирает от хронического заболевания, это до 15 миллионов смертей в мире. Современные технологии позволяют бороться со многими болезнями", — отметил он.

Однако, по мнению эксперта, для достижения наилучших результатов по борьбе с хроническими заболеваниями важно фокусироваться не только на передовых методиках лечения, но и на профилактике.

"Самый агрессивный фактор — кокурение, статус курения — ключевая информация о пациентах. Несмотря на предупреждения для повышения выживаемости и лечения каждый второй онкопациент курит. Для решения проблемы стоит сосредоточить усилия органов власти и медиков на помощи ядру заядлых курильщиков", — подытожил Алексей Беляев.

Фото: National Cancer Institute/Bill Branson (Photographer) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)