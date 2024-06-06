До 71% всех случаев смертей в мире приходится на хронические неинфекционные заболевания, сообщил на ПМЭФ директор НМИЦ онкологии имени Петрова Алексей Беляев.
"Каждые две секунды один человек от 30 до 70 лет умирает от хронического заболевания, это до 15 миллионов смертей в мире. Современные технологии позволяют бороться со многими болезнями", — отметил он.
Однако, по мнению эксперта, для достижения наилучших результатов по борьбе с хроническими заболеваниями важно фокусироваться не только на передовых методиках лечения, но и на профилактике.
"Самый агрессивный фактор — кокурение, статус курения — ключевая информация о пациентах. Несмотря на предупреждения для повышения выживаемости и лечения каждый второй онкопациент курит. Для решения проблемы стоит сосредоточить усилия органов власти и медиков на помощи ядру заядлых курильщиков", — подытожил Алексей Беляев.
Фото: National Cancer Institute/Bill Branson (Photographer) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Путин обещал улучшить ситуацию на Балканах
Президент России заверил, что Москва будет улучшать ситуацию на Балканах и сохраняет неизменную позицию по Дейтонским соглашениям.
Госдеп: США введут визовые ограничения против десятков чиновников Грузии
Госдеп США объявил о введении визовых санкций в отношении десятков грузин, включая членов парламента, правительства и членов их семей.
Депутат ГД Милонов: необходимо сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости лишать свободы дам лёгкого поведения, которые явились на мероприятие ПМЭФ ради посетителей. Своим мнением он поделился с российским новостным изданием Lenta.ru.
Microsoft: устаревшую Windows 10 постепенно обновят до 11
Microsoft объявила о новой бета-программе для постепенного добавления новых функций в устаревшую операционную систему Windows 10.