Президент России заверил, что Москва будет улучшать ситуацию на Балканах и сохраняет неизменную позицию по Дейтонским соглашениям. Только зафиксированные полномочия в международно-правовых документах остаются основанием для развития ситуации. Мы будем этому способствовать, сказал глава российского государства на встрече с лидером Республики Сербской Додиком.

Российский лидер выразил удовлетворение участием Додика в Петербургском экономическом форуме. Общие объ1мы торгово-экономической деятельности пока являются скромными, но мы наблюдаем восстановительный рост, отметил Путин.

Он также выразил благодарность президенту Республики Сербская за его усилия "в духовной сфере, в сфере поддержки связей по линии МИД".

В то же время президент США Джо Байден выразил опасения, что ряд стран на границе с Россией, включая Польшу, могут начать проводить более самостоятельную политику. Он также отметил, что нельзя допустить распада НАТО.

"Если мы позволим Украине потерпеть поражение, вы увидите, как уйдёт Польша, и все эти страны вдоль границы России, от Балкан и Белоруссии, будут вести себя самостоятельно", — заявил американский лидер Time.

Байден намерен "определить будущее Европы на долгое время вперёд" в случае победы на президентских выборах.

Фото: Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)