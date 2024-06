Глава МО США Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей на удары по российской территории "весьма полезным".

В интервью CNN он заявил: "Мы должны убедиться, что у Путина нет возможности растоптать Украину, поскольку есть шанс, что он не остановится. Он будет совершать другие акты агрессии".

Остин подчеркнул, что соответствующее разрешение властей США будет "очень, очень полезно" для украинцев в перспективе.

На прошлой неделе администрация Байдена дала разрешение ВСУ применять передаваемое вооружение против целей в России, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью ATACMS и иных средств дальнего поражения остаётся в силе.

Президент Зеленский выразил благодарность Байдену за это разрешение на саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, где он встретился с Ллойдом Остином. Зеленский отметил, что разрешения использовать HIMARS для ударов по приграничным областям мало. Киев разочарован решением Белого дома ограничить удары по России только для защиты Харьковской области и намерен настаивать на расширении этого разрешения на встрече Зеленского с Остином в Сингапуре

Фото: flickr.com/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)