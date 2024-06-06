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Госдеп: США введут визовые ограничения против десятков чиновников Грузии
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:23

Госдеп: США введут визовые ограничения против десятков чиновников Грузии

Госдеп США объявил о введении визовых санкций в отношении десятков грузин, включая членов парламента, правительства и членов их семей. Это связано с принятым в стране законом об иностранных агентах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Америки Мэттью Миллер на регулярном брифинге для прессы.

Миллер отметил, что санкции коснулись членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, правоохранителей и рядовых граждан.

"Мы надеемся, что лидеры Грузии предпримут шаги для продвижения к демократическим и евро-атлантическим устремлениям, но если нет, Соединённые Штаты готовы предпринять дополнительные шаги", — заявил дипломат.

Миллер также подчеркнул, что США готовы ввести новые санкции и предпринять все необходимые шаги, если текущие меры не приведут к изменениям в политике Тбилиси.

Фото: U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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