Госдеп США объявил о введении визовых санкций в отношении десятков грузин, включая членов парламента, правительства и членов их семей. Это связано с принятым в стране законом об иностранных агентах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Америки Мэттью Миллер на регулярном брифинге для прессы.
Миллер отметил, что санкции коснулись членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, правоохранителей и рядовых граждан.
"Мы надеемся, что лидеры Грузии предпримут шаги для продвижения к демократическим и евро-атлантическим устремлениям, но если нет, Соединённые Штаты готовы предпринять дополнительные шаги", — заявил дипломат.
Миллер также подчеркнул, что США готовы ввести новые санкции и предпринять все необходимые шаги, если текущие меры не приведут к изменениям в политике Тбилиси.
Фото: U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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