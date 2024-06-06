Политик Игорь Лапин в программе "Прямой" заявил, что Зеленский планирует обвинить Александра Сырского в неудачах на фронте и заменить его другим генералом. Лапин отметил, что критика в адрес Сырского не случайна. Вероятно, президент Украины повесит на него ответственность за провалы.

"Начали атаковать Сырского. Я говорил, что мы можем потерять генерала и не получить политика. Он пытался "ухаживать" за Зеленским, но номер не прошёл. На него повесят всех собак", — заявил Лапин.

Политик считает, что Зеленскому следует извиниться перед Валерием Залужным, признать тяжёлую ситуацию на фронте и попросить его вернуться в армию. Но тот до плебса не спустится, добавил Лапин, упомянув также, что возможная замена Сырского может привести к тому, что ВСУ будет управлять командир взвода.

Ранее Сырский сообщил о сложной обстановке на фронте для ВСУ, указав на трудности в районе Купянска, где российская армия прорывает оборону с двух направлений. Также он отметил высокую интенсивность боёв на Кураховском, Покровском и Харьковском направлениях. Представитель киевского режима подчеркнул, что российские войска активно используют бронетехнику и управляемые авиационные бомбы.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)