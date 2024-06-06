Генерал Инго Герхарц, командующий ВВС Германии, привлечён к дисциплинарной ответственности после утечки об атаке на Крымский мост с использованием Taurus. Об этом пишет агентство DPA. Комитет Бундестага проинформирован о решении.
Прокуратура Берлина ранее прекратила предварительное расследование, не найдя доказательств умышленных действий Герхарца. Было отмечено, что любые нарушения могли бы касаться дисциплинарных мер, но не считались бы халатностью. В марте против Герхарца и других военных началось расследование по заявлению о нарушении служебной тайны.
Борис Писториус заявил, что Герхарц нарушил правила безопасности, участвуя в обсуждении планов атаки. Однако следствие установило, что утечки не было. Генпрокуратура ФРГ начала расследование утечки, подозревая участие российских спецслужб.
Ранее издание Bild сообщило, что ВСУ готовятся атаковать Крымский мост, ссылаясь на удары по паромам ракетами ATACMS и Storm Shadow. Наблюдатели считают, что удары по паромам могут быть подготовкой к новой атаке на Крымский мост, чтобы затруднить России использование паромов как замены железнодорожного маршрута через Керченский пролив.
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