Глава Донецкой Республики Денис Пушилин заявил о важности майнинга для региона. Заявление прозвучало на дискуссии в рамках ПМЭФ.
Участники обсуждали перспективы криптовалют в международной экономике и необходимость их регулирования в правовом поле страны. Пушилин подчеркнул, что майнинговый инструментарий жизненно необходим для ДНР.
"Мы будем под репрессиями и воспринимаем это нормально. Инструментарий нам нужен жизненно, и мы будем способствовать его развитию", — заявил он.
Пушилин отметил, что все ведомства, включая Минфин, поддерживают регулирование этой сферы. Он назвал майнеров "настоящими революционерами" и подчеркнул необходимость создания благоприятных для них условий.
Глава ДНР признал проблемы с себестоимостью электроэнергии и выразил уверенность в будущем энергопрофиците благодаря ТЭЦ и углю. Он добавил, что власти ДНР готовы создавать условия для развития майнинга и ИИ, который также используется на поле боя. Замминистра финансов Иван Чебесков поддержал использование криптовалют как альтернативных инструментов и каналов международных расчётов.
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