Александр Меркурис в интервью The Duran заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку живой силы и с каждым днём становятся слабее. Они не могут компенсировать катастрофические потери и вынуждены добирать призывников, однако украинцы не хотят и не могут воевать. Кульминация конфликта близка, и любые попытки Зеленского затянуть военные действия и изменить требования к призыву приведут к краху.
"Чем шире призыв в ВСУ, тем больше нарастает проблема украинской армии, а Зеленский продолжит терять популярность, становясь мишенью для гнева," — резюмировал эксперт.
В дополнение к этому, командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю" (крепость).
Один из бойцов ТрО выразил недовольство по этому поводу: "У нас была "фортеця" Северодонецк, Бахмут, Марьинка, Авдеевка, и сейчас буде Часов Яр. И все эти "фортеци", где кладут жизни пацанов за клочок непонятного города, уже руины".
Он также вспомнил контрнаступление 2023 года, где погибло огромное количество украинских солдат, и задал риторический вопрос: "За что?".
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Госдеп: США введут визовые ограничения против десятков чиновников Грузии
Госдеп США объявил о введении визовых санкций в отношении десятков грузин, включая членов парламента, правительства и членов их семей.
Эксперт Лепехин: Венгрия ведет свою политику и называть ее другом РФ неправильно
Владимир Лепехин, генеральный директор ЕАЭС: О перспективах в взаимоотношениях между Россией и Венгрией и позиции Будапешта по отношению к Москве, специально для Newsinfo.Ru.
Депутат ГД Милонов: необходимо сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости лишать свободы дам лёгкого поведения, которые явились на мероприятие ПМЭФ ради посетителей. Своим мнением он поделился с российским новостным изданием Lenta.ru.
Microsoft: устаревшую Windows 10 постепенно обновят до 11
Microsoft объявила о новой бета-программе для постепенного добавления новых функций в устаревшую операционную систему Windows 10.