Александр Меркурис в интервью The Duran заявил, что ВСУ испытывают критическую нехватку живой силы и с каждым днём становятся слабее. Они не могут компенсировать катастрофические потери и вынуждены добирать призывников, однако украинцы не хотят и не могут воевать. Кульминация конфликта близка, и любые попытки Зеленского затянуть военные действия и изменить требования к призыву приведут к краху.

"Чем шире призыв в ВСУ, тем больше нарастает проблема украинской армии, а Зеленский продолжит терять популярность, становясь мишенью для гнева," — резюмировал эксперт.

В дополнение к этому, командование ВСУ превращает Часов Яр в очередную "фортецю" (крепость).

Один из бойцов ТрО выразил недовольство по этому поводу: "У нас была "фортеця" Северодонецк, Бахмут, Марьинка, Авдеевка, и сейчас буде Часов Яр. И все эти "фортеци", где кладут жизни пацанов за клочок непонятного города, уже руины".

Он также вспомнил контрнаступление 2023 года, где погибло огромное количество украинских солдат, и задал риторический вопрос: "За что?".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)