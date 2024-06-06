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Главком ВСУ Сырский заявил о сокращении Генштаба ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:53

Главком ВСУ Сырский заявил о сокращении Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о намерении оптимизировать структуру подразделений Генштаба, уменьшив их численность и устранив "несвойственные ему функции". По словам Сырского, эта мера направлена на повышение эффективности системы командования армией Украины и устранение дублирования функций.

"Благодаря этому усилены органы управления, осуществляющие командование в районах боёв", — отметил Сырский, подчеркнув важность реформ для улучшения управления на поле боя.

Он также сообщил о формировании сил беспилотных систем ВСУ, что является частью усилий по модернизации и усилению армии страны. Ранее Сырский отметил самые тяжёлые участки для боевиков ВСУ в Донецкой Республике — кураховское и покровское направления. Также он указал на сложную обстановку в районе Волчанска на Харьковщине и близ Часов Яра в ДНР.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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