Карты российской платёжной системы "Мир" постепенно начинают использоваться в Азербайджане, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ.
Кроме того, российские банки обратились в Центральный банк с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные платёжные агрегаторы могли обеспечить приём карт "Мир" в зарубежных магазинах. Ассоциация банков России подтвердила, что запрос на изменение законодательства был сделан для того, чтобы иностранные компании могли стать платёжными агрегаторами, позволяя зарубежным интернет-магазинам принимать карты "Мир".
На данный момент стать платёжным агрегатором могут только компании, зарегистрированные в России и не являющиеся кредитными организациями. Зарубежные юридические лица не могут получить такой статус, что усложняет процесс интеграции карт "Мир" в международные платёжные системы. Регулятор попросил предоставить больше информации по количеству запросов, чтобы оценить спрос.
Фото: audiovisual.ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Эксперт Лепехин: Венгрия ведет свою политику и называть ее другом РФ неправильно
Владимир Лепехин, генеральный директор ЕАЭС: О перспективах в взаимоотношениях между Россией и Венгрией и позиции Будапешта по отношению к Москве, специально для Newsinfo.Ru.
ООН избрала непостоянных членов Совбеза
Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций избрала Сомалию, Пакистан, Панаму, Данию и Грецию в качестве непостоянных членов Совета безопасности на период с 2025 по 2026 годы, сообщает корреспондент информационного агентства РИА Новости.
Microsoft: устаревшую Windows 10 постепенно обновят до 11
Microsoft объявила о новой бета-программе для постепенного добавления новых функций в устаревшую операционную систему Windows 10.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.