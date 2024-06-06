Карты российской платёжной системы "Мир" постепенно начинают использоваться в Азербайджане, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на ПМЭФ.

Кроме того, российские банки обратились в Центральный банк с просьбой изменить законодательство, чтобы иностранные платёжные агрегаторы могли обеспечить приём карт "Мир" в зарубежных магазинах. Ассоциация банков России подтвердила, что запрос на изменение законодательства был сделан для того, чтобы иностранные компании могли стать платёжными агрегаторами, позволяя зарубежным интернет-магазинам принимать карты "Мир".

На данный момент стать платёжным агрегатором могут только компании, зарегистрированные в России и не являющиеся кредитными организациями. Зарубежные юридические лица не могут получить такой статус, что усложняет процесс интеграции карт "Мир" в международные платёжные системы. Регулятор попросил предоставить больше информации по количеству запросов, чтобы оценить спрос.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International)