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Белый дом: в G7 нет консенсуса по использованию активов РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:42

Белый дом: в G7 нет консенсуса по использованию активов РФ

На мероприятии Центра новой безопасности заместитель советника президента Америки Далип Сингх сообщил, что страны "Большой семёрки" пока не пришли к консенсусу относительно использования заблокированных российских активов.

Сингх выделил предложение на рассмотрение лидерами G7, согласно которому $50 миллиардов могут быть выделены для Украины с учётом "красных линий" всех делегаций и с соблюдением законов, принуждающих Москву к оплате. Однако хотя сделка и была достигнута, пока нет единства среди членов "Группы семи". Всё чаще звучат призывы к правительству ФРГ конфисковать российские активы.

В Берлине пройдёт "Конференция по восстановлению Украины" с целью найти способы компенсировать ущерб. По данным Всемирного банка, нужно потратить 450 миллиардов евро. И практически каждый день к расчётам прибавляется миллиард.

Исследователь политики безопасности Аарон Бернетт оценивает ожидаемый вклад ФРГ в 73 миллиарда евро. Эта сумма могла бы сократиться вдвое, если бы замороженные активы РФ были изначально использованы для восстановления Украины.

Фото: pixabay.com/kschneider2991 (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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