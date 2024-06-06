Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил в интервью РИА Новости на международном форуме ПМЭФ, что порядка 600 товарных позиций могут быть исключены из списка продукции, разрешённой к параллельному импорту уже в 2024 году. Он отметил, что ведётся соответствующая работа по данному вопросу, в том числе совместно с представителями бизнеса.

Минпромторг выступает за продление действия механизма параллельного импорта на 2025 год, но с планом по дальнейшему сокращению перечня товаров. Алиханов подчеркнул, что такой подход обусловлен появлением российских производителей и снижением потребности в некоторых группах товаров в перечне параллельного импорта.

Он отметил, что Минпромторг аккуратно подходит к этому вопросу, однако понимает необходимость администрирования списка и взаимодействия с бизнесом. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня и является крупным мероприятием в области экономики.

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