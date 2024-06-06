Гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий на ПМЭФ высказал идею предоставить россиянам возможность сдать биометрию за рубежом для использования финансовых сервисов. Он отметил, что это важно для обеспечения безопасности взаимодействия между государствами. Поволоцкий подчеркнул, что такая инициатива упростит трансграничные платежи, избавив людей от необходимости пересекать границу.
Центр биометрических технологий также рассматривает возможность предоставления финансовых услуг за пределами РФ с использованием биометрии только в сотрудничестве с дружественными государствами. По словам представителя ЦБТ, работа уже ведётся.
Поволоцкий отметил, что ЦБТ готов предоставить сервис идентификации иностранным гражданам. В рамках пилотного проекта будет проведена регистрация биометрических данных иностранцев в сотрудничестве с Москвой.
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ, подчеркнула, что вопрос безопасности и доверия играет ключевую роль. Она отметила, что успешная реализация этой идеи зависит от уверенности пользователей в безопасности систем.
Центр биометрических технологий является оператором ЕБС. С 2023 года все биометрические данные должны храниться исключительно в ЕБС. В феврале 2024 года число биометрических образцов в системе достигло 70 миллионов.
Фото: defense.gov/Cpl. Spencer M. Murphy (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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