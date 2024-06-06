Под руинами фермы в Сумах обнаружены тела солдат ВСУ, которые пытались скрыться под личиной животных. После ракетного удара со стороны российских сил, база боевиков была уничтожена вместе с техникой и персоналом.
Стратегически важные аэродромы ВС Украины также стали мишенями российских ракет. Попытка боевиков замаскироваться под животных завершилась трагически: ферма, где они разместили свой штаб, была полностью уничтожена российской ракетой, пишет "АиФ".
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в районе Краснополя Сумской области зафиксированы несколько "прилётов" по пунктам дислокации украинских боевиков. Часть из них нашла убежище в заброшенных казармах, а технику и персонал спрятали в помещениях фермы.
Атака на ферму в Сумах является частью реакции России на действия украинских военных. По словам Сергея Лебедева, подобные атаки также зафиксированы в Никополе, где ВСУ заселились в частные дома без согласия их владельцев.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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