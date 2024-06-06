Депутат Леонид Слуцкий заявил, что Россия может использовать территории дружественных государств для адекватного ответа на ракетно-бомбовые удары по территории страны.
"Терпение наше велико. Но и оно не безгранично", — отметил он в беседе с журналистом RT Саргоном Хадаем.
Президент Путин напомнил, что украинские боевики технологически не в состоянии использовать ракеты ВС США ATACMS самостоятельно. Для этого противнику необходима спутниковая разведка, и на её основании следует сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему.
В связи с этим глава государства предупредил, что Москва будет рассматривать возможность поставок дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных России стран, которые передают свои вооружения ВСУ.
Фото: duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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