Польский военнослужащий, который был ранен мигрантом при ударе ножом на границе с Беларусью, не пережил нападение. Об этом сообщают корреспонденты Bild.
Согласно данным, 28 мая вблизи деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооружённых камнями, копьём и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши сообщила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать военные, в солдат полетели ветки и камни.
По данным радио RMF24, в результате инцидента один польский солдат был ранен копьём, сделанным из палки с прикреплённым к ней ножом. После ранения его госпитализировали, однако жизнь солдата не удалось спасти.
Ситуация на польско-белорусской границе остаётся напряжённой из-за постоянного потока мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть в ЕС через территорию республики.
Фото: commons.wikimedia.org/Honza Groh (Jagro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Паломеро: ВС РФ откроет огонь по западным инструкторам
Бывший руководитель Главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро заявил в эфире LCI, что западные инструкторы на территории Украины могут подвергаться атакам со стороны российских сил, если они окажутся поблизости от фронта или стратегически важных объектов.
Дочерний бренд Nothing CMF анонсировал оранжевый смартфон Phone 1 с необычным дизайном
Компания CMF, дочерний бренд Nothing, анонсировала выпуск своего первого смартфона Phone 1 с необычным дизайном. Смартфон окрашен в оранжевый цвет и оснащён экокожей на задней панели, на которой также расположен необычный элемент в виде колесика, функционал которого пока не раскрыт.
Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей
Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.
Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год
В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов.