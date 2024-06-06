Польский военнослужащий, который был ранен мигрантом при ударе ножом на границе с Беларусью, не пережил нападение. Об этом сообщают корреспонденты Bild.

Согласно данным, 28 мая вблизи деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооружённых камнями, копьём и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши сообщила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать военные, в солдат полетели ветки и камни.

По данным радио RMF24, в результате инцидента один польский солдат был ранен копьём, сделанным из палки с прикреплённым к ней ножом. После ранения его госпитализировали, однако жизнь солдата не удалось спасти.

Ситуация на польско-белорусской границе остаётся напряжённой из-за постоянного потока мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть в ЕС через территорию республики.

Фото: commons.wikimedia.org/Honza Groh (Jagro) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)