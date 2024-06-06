Депутат Рады Украины Руслан Горбенко заявил, что военкомы территориальных центров ТЦК имеют вправе применять силу, если граждане отказываются от мобилизации. Об этом пишет "Страна.ua".
По словам парламентария, сотрудники ТЦК могут применять принудительные меры в случаях, когда граждане отказываются мобилизоваться. Он также отметил, что применение силы может быть обосновано и в других случаях, например, при задержании солдат, дезертировавших из воинской части без разрешения.
Горбенко также отметил, что в настоящее время Кмев нуждается в мобилизации от 100 000 до 110 000 человек, и выразил уверенность, что к концу 2024-го будет призвано до 120 000 украинцев.
Ранее вице-премьер Ирина Верещук предложила заменить мужчин в ТЦК женщинами, чтобы освободить их для службы в боевых частях ВСУ. Минобороны Украины также призвало 17-летних юношей вернуться из-за рубежа для прохождения мобилизации.
Фото: commons.wikimedia.org/Prevuer (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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