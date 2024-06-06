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Bloomberg: оружие Южной Кореи пользуется спросом на фоне СВО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:44

Bloomberg: оружие Южной Кореи пользуется спросом на фоне СВО

Южнокорейские оборонные компании: Hanwha Aerospace и Hyundai Rotem, заметно увеличили производство оружия, которое стало востребованным на фоне СВО, пишет Bloomberg. Они выпускают оружие дешевле и оперативнее, чем компании Америки и ЕС, что делает их продукцию конкурентоспособной.

Гендиректор Hanwha отмечает, что их основной продукцией остаётся традиционное оружие, но компания также планирует начать разработку двигателей для истребителей. Он подчёркивает, что спрос на продукцию Hanwha растёт, и чтобы удовлетворить его, компания наняла сотни сотрудников.

Согласно данным Bloomberg, за последний год годовой доход Hanwha от экспорта оружия вырос в 11 раз и достиг $1,1 млрд. Акции компании выросли на 350%. Это отражает ситуацию в мировой оборонной промышленности, где традиционное оружие всё ещё востребовано.

Одним из наиболее активных покупателей стала Польша, которая заказала значительное количество САУ К9 и ракетных установок. Кроме того, Hanwha поставляет своё оружие в Египет, Австралию, Британию и другие страны. Преимущества южнокорейского оружия, такие как доступность, качество и быстрая доставка, делают его привлекательным для многих стран.

Фото: flickr.com/Philadelphia City Council from Philadelphia, USA (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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