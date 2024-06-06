Правительство ФРГ отказалось комментировать высказывания Владимира Путина относительно поставок оружия Киеву и утверждений о том, что Москва не представляла угрозы Олафу Шольцу. Об этом сообщила представитель кабмина Германии корреспонденту ТАСС. Также в кабмине отказались прокомментировать заявление президента России о том, что поставки нового оружия от Берлина нарушают отношения с Москвой.
В среду, на встрече с главами мировых СМИ в рамках Петербургского форума ПМЭФ, Путин заявил, что РФ не представляет угрозы ни для кого, в частности для главы другого государства. Это был ответ на вопрос о том, угрожали ли Шольцу, когда тот принял решение о поставках вооружений для ВСУ. Путин также отметил, что в Кремле осведомлены о позициях европейских государств, включая ФРГ, относительно событий на Украине. По его словам, поставки нового оружия от немцев разрушают отношения между Россией и ФРГ.
Фото: Audiovisual Service/European Commission (Christophe Licoppe) (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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