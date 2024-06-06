Полковник Анатолий Матвийчук поделился с "Лентой.ру" наблюдениями о значительном ослаблении обороны ВС Украины на кураховском и покровском участках в Донецкой Республике. Это произошло после переброски значительных сил под Харьков.
По его словам, начавшиеся бои под Липцами вынудили ВСУ перебросить туда существенные резервы, сняв их с других направлений. Это привело к серьёзному ослаблению обороны как в ДНР, так и в Луганской Республике.
Матвийчук отмечает, что российские бойцы воспользовались этой ситуацией, усилив наступление в тех местах, где оборона противника была менее серьёзной. Это, по его мнению, и объясняет трудное положение украинцев на кураховском и покровском направлениях.
Ранее Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье, также сообщал о продвижении военных РФ в ДНР. Он отметил, что армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам Старомайорского.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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