Полковник Анатолий Матвийчук поделился с "Лентой.ру" наблюдениями о значительном ослаблении обороны ВС Украины на кураховском и покровском участках в Донецкой Республике. Это произошло после переброски значительных сил под Харьков.

По его словам, начавшиеся бои под Липцами вынудили ВСУ перебросить туда существенные резервы, сняв их с других направлений. Это привело к серьёзному ослаблению обороны как в ДНР, так и в Луганской Республике.

Матвийчук отмечает, что российские бойцы воспользовались этой ситуацией, усилив наступление в тех местах, где оборона противника была менее серьёзной. Это, по его мнению, и объясняет трудное положение украинцев на кураховском и покровском направлениях.

Ранее Владимир Рогов, глава движения "Мы вместе с Россией" в Запорожье, также сообщал о продвижении военных РФ в ДНР. Он отметил, что армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам Старомайорского.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)