Внук первого лидера Индонезии Роми Сукарно призвал помнить о братских отношениях с Россией. В интервью РИА Новости он отметил, что в июне Индонезия празднует день рождения отца-основателя.

Сукарно возглавил борьбу с колониальными захватчиками и провозгласил независимость страны в 1945 году. Он считал себя другом СССР и четырежды посещал Москву, в один из визитов отпраздновав день рождения в "Лужниках".

"Сегодня 123 день рождения моего деда. Жители Индонезии считают его отцом-основателем, и я верю, что его дух живёт и сегодня. Сукарно выступал за братство между РФ и Индонезией, о котором важно помнить," — отметил Роми.

В 1956 году президент Индонезии нанёс визит СССР, благодаря его помощи страна в Юго-Восточной Азии обрела независимость. Близость Индонезии и Союза была отмечена усилением сотрудничества в политической, социальной, гуманитарной, экономической и оборонной сферах. Совместными усилиями возвели больницу Дружбы, отель "Индонезия", "Гелора Бунг Карно", несколько дорог, заводов, мостов и аэропортов. В 1960 году Индонезия подписала контракт на поставку военной техники, ВС страны окрепли, были оснащены рядом подводных лодок и истребителей.

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