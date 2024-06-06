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Дипломат Буякевич заявил о признаках подготовки к мобилизации в НАТО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:16

Дипломат Буякевич заявил о признаках подготовки к мобилизации в НАТО

Страны НАТО ведут учёт населения и готовятся к мобилизации в связи с боями на Украине. Об этом заявил зампред РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании организации.

"Под предлогом украинского кризиса в странах НАТО происходит перевод экономик на военные рельсы. Наращивается производство оружия и боеприпасов, идут мероприятия по учёту граждан в целях возможной мобилизации," — отметил Буякевич.

Он также подчеркнул, что государства Альянса в ходе учений отрабатывают сценарии нанесения ударов по России.

"Отдельные члены НАТО и ЕС повышают степень вовлечённости в опосредованную войну против РФ руками ВСУ. Они осознанно затягивают противостояние и делают шаги, направленные на эскалацию," — добавил дипломат.

Кроме того, Буякевич указал, что Запад поставляет Киеву всё более продвинутые вооружения и активно подталкивает ВСУ "к более мощным ударам в глубину Российской Федерации".

Фото: flickr.com/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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