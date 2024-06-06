"Укргидроэнерго" инициировала международный арбитраж против РФ, требуя компенсацию в размере $2,5 млрд за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

Основанием для процесса стало Соглашение о взаимной защите инвестиций, подписанное Москвой и Киевом в 1998-ом. Этот договор действует до конца января 2025 года. "Укргидроэнерго" заявила, что российская сторона была уведомлена, компания обратится в арбитраж по окончанииполугода для "добровольного возмещения убытков".

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в 2023-ем из-за повреждений опоры. В результате уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. Перед разрушением в Сети появились сообщения об ударе ВСУ по объекту.

Ранее бойцы "Днепра", охранявшие Каховскую ГЭС, заявили, что перед разрушением по плотине был нанесён подводный удар. Они также отметили, что украинские боевики обстреливали дамбу из миномётов калибра 82-мм и 120-мм до самого её разрушения.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)