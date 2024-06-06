Американский ветеран Второй мировой, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в Германии по пути на годовщину высадки союзников в Нормандии, пишет News 10 NBC.
"Роберт Персикитти умер утром 31 мая в поездке на праздник по случаю 80-летней годовщины высадки в Нормандии", — говорится в материале.
По информации источника, Персикитти и его помощник прилетели в ФРГ, откуда отправились в Нормандию на корабле. На борту ветеран почувствовал себя плохо и был госпитализирован на вертолёте обратно в Германию, где позже скончался.
Издание отмечает, что в годы Второй мировой Персикитти служил радистом на тихоокеанском флоте ВМС США, участвовал в боях против Японии и был свидетелем поднятия флага Америки на японском острове Иводзима, запечатлённого на легендарной фотографии. В 2020 году имя Персикитти было отмечено в Зале славы ветеранов штата Нью-Йорк.
Фото: defenseimagery.mil/Cpl Tyler Main (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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