Американский ветеран Второй мировой, 102-летний Роберт Персикитти, скончался в Германии по пути на годовщину высадки союзников в Нормандии, пишет News 10 NBC.

"Роберт Персикитти умер утром 31 мая в поездке на праздник по случаю 80-летней годовщины высадки в Нормандии", — говорится в материале.

По информации источника, Персикитти и его помощник прилетели в ФРГ, откуда отправились в Нормандию на корабле. На борту ветеран почувствовал себя плохо и был госпитализирован на вертолёте обратно в Германию, где позже скончался.

Издание отмечает, что в годы Второй мировой Персикитти служил радистом на тихоокеанском флоте ВМС США, участвовал в боях против Японии и был свидетелем поднятия флага Америки на японском острове Иводзима, запечатлённого на легендарной фотографии. В 2020 году имя Персикитти было отмечено в Зале славы ветеранов штата Нью-Йорк.

Фото: defenseimagery.mil/Cpl Tyler Main (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)