Генерал Анатолий Куликов обратился к властям РФ с призывом сказать народу правду о целях СВО. В эфире "Царьград. Главное" он выразил свои мысли о том, какой будет Россия по окончании боевых действий, предположив, что это будет совершенно иная страна.
"Страна изменит взгляды, исходя из тех уроков, которые 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике. Аспекты идеологии должны вернуться", — подчеркнул он.
Генерал также предположил, что не исключены изменения в Конституции, поскольку "нынешняя написана Америкой под своё видение и с перспективой подчинить Россию".
Он указал, что спецоперацию начали не для того, чтобы после появились такие, как сейчас, люди, чьими ценностями останутся яхты и крупные суммы.
"Наверное, должно быть нечто другое", — считает Куликов.
Рассуждая об этом, он попросил власти дать чёткий ответ на вопрос, что ждёт страну после окончания боёв на Украине. Также он задался вопросами о том, какую цену заплатит Россия, и что конкретно получит "на выходе". При этом Куликов подчеркнул, что в победе не сомневается.
Ранее замглавы ГВПУ Апти Алаудинов предположил, что СВО завершится в 2024 году. По его словам, бойцы смогут уничтожить силы, собранные ВСУ за последнее время.
Фото: flickr.com/Pavel Kazachkov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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