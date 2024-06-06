Президент США Джо Байден заявил ABC News, что Штаты не намерены разрешать использование своего оружия для нанесения ударов ВС Украины по Москве и Кремлю.

"Мы не разрешаем бить на 200 миль (322 км) вглубь РФ и не санкционируем удары по столице и Кремлю", — подчеркнул Байден.

Он добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по конкретным целям.

Ранее президент Путин заявлял, что представители членов НАТО должны осознавать, "с чем они играют", обсуждая планы разрешить Киеву атаковать "легитимные цели" на территории РФ с использованием западных ЗРК и РСЗО, переданных Вооружённым силам Украины. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ Кремля на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают контрмеры и готовятся к ним".

Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)