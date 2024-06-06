В студии "Царьград. Главное" генерал Анатолий Куликов, президент Клуба военачальников РФ раскрыл важные и острые темы. Одной из наиболее обсуждаемых стал возможный арест экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Куликов знает о нём не понаслышке.
Главный вопрос: почему Чубайсу дали возможность уехать?
"Чубайс серьёзно изменил взгляды и политические, и экономические, когда был в США. Думаю, что там серьёзно поработали над ним", — уверен собеседник "Первого Русского".
Говорить о вербовке сложно без доказательств, но многие решения Чубайса вызывали немало вопросов.
"Я говорил: почему вы за бесценок раздаёте своим предприятия при приватизации, но задорого тем, кто может принести большие деньги? Он сказал, что нужно как можно быстрее покончить с коммунизмом, иначе Коммунистическая партия поднимет народ", — отметил эксперт.
Куликов также намекнул, что его отставка могла быть связана с закулисными интригами Чубайса. В указе Ельцина об отставке правительства не было его фамилии, но Чубайс просил включить Куликова и обещал посадить его в тюрьму.
Чубайс входил в группу либерал-экономистов, напомнил Куликов. Гайдар, Вавилов, Немцов…
"Он не один такой. Эта группа была строителем новой России. Что они "построили", мы видим", — подытожил генерал.
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