Согласно данным опроса портала SuperJob, 47% россиян говорят о своей зависимости от гаджетов и интернета. Чем моложе респонденты, тем чаще у них проявляются симптомы цифровой зависимости: до 34 лет доля зависимых составляет 59%, среди опрошенных 35-44 лет — 48%, от 45 лет — 41%. При этом 39% россиян периодически практикуют так называемый "цифровой детокс" — временный отказ от гаджетов и Сети.

Как провести "цифровой детокс" без ущерба для работы и о последствиях цифровой зависимости NewsInfo.Ru рассказала семейный и клинический психолог Олеся Покусаева.

"Действительно, зависимость от гаджетов у людей достаточно сильная. Я участвовала в "цифровых детоксах" и наблюдала панический страх: "Как же меня день или два не будет на связи? Мир рухнет". У меня был опыт трёхдневного, пятидневного и даже десятидневного детокса без гаджетов. Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. Это ощущение нашей всевозможнейшей востребованности. На самом деле есть некий круг нужных людей: это близкие, рабочие контакты — 5-10 человек. Их можно предупредить, что вас не будет в Сети. Опять же, бывает, разряжается аккумулятор, люди разбивают телефоны, нет связи. И мир не рассыпается", — отметила специалист.

Раньше не в каждой семье стоял телефонный аппарат, и люди встречались без телефонов, назначали свидания, меняли квартиры. Мы спокойно справлялись без гаджетов, вспоминает Олеся Покусаева. Но сейчас это очень сильно внедрено в сознание. И человеку кажется, что если нет смартфона в руках, мир будет совсем не таким. Поэтому людей надо знакомить с тем, что существует жизнь без гаджетов.

"Мне предстоит поездка на Байкал, шесть дней без связи. Первые пять минут у меня был ступор: "Как, а мои клиенты, а мои…". Потом смирилась с мыслью, просто предупреждаешь людей об этом, и можно выжить. Это даже необходимо, поскольку постоянно быть на связи — это большой расход личностных ресурсов, физических ресурсов, переизбыток информации не даёт человеку выдохнуть", — поделилась психолог.

"Цифровой детокс" полезно внедрять и для взрослых, и для подростков, считает Покусаева. Для подростков даже один день без гаджетов — уже очень хорошо. В некоторых лагерях стали практиковать отдых без смартфонов, и так будет легче самим детям.

Если у зависимого отсутствуют гаджет и связь, это вызывает у него раздражение и агрессию. Существуют формы социальной зависимости от переписок, информационной зависимости, когда человек постоянно читает паблики, каналы. И есть игровой контент, когда ребёнок или взрослый зависит от игрового процесса.

"Понятно, зачем это нужно производителю игры: там постоянно даётся реклама, и важно, чтобы потребитель был на связи. Но нам с вами это не нужно, любая зависимость не является позитивной. Даже такая шикарная зависимость, как трудоголизм, на самом деле разрушает человека, и зависимость от гаджетов разрушает его не меньше", — заключила Олеся Покусаева.

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