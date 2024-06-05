Сегодняшние власти Америки совершают одну ошибку за другой не только в международной, но и во внутренней экономической политике. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главами мировой прессы, организованной ТАСС.

"Не только в сфере международной политики, во внутренней и экономической политике сегодняшняя администрация Штатов совершает одну ошибку за другой. Даже удивляешься, когда смотришь на происходящее", — сказал Путин.

На Петербургском экономическом форуме ПМЭФ президент России заявил, что стремление США быть лидером глобального либерализма разрушает страну изнутри. Форум стал площадкой для обсуждения ключевых мировых экономических и политических вопросов.

Путин также отметил, что России безразлично, кто победит на предстоящих выборах в США — Байден или Трамп.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)