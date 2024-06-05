Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения против бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в шпионаже в пользу Росси1ской Федерации являются "полной чушью и бредом". Они служат элементом внутриполитической борьбы в Америке. Эти высказывания прозвучали на встрече с главами мировых СМИ, организованной ТАСС.
"Господин Трамп, обвиняемый чуть ли не в шпионаже в пользу РФ, мы понимали, что это полная чушь, просто какой-то бред", — заявил Путин.
Он также подчеркнул, что обвинения в сторону Трампа всегда воспринимались российской стороной как часть внутриполитической борьбы между республиканцами и демократами в Конгрессе Соединённых Штатов.
Путин также отметил, что судебное преследование Трампа "сжигает" мнимое лидерство Америки среди демократий, подрывая её позицию на мировой арене.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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