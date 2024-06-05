Французское Министерство иностранных дел намерено отреагировать на заявления российских дипломатов о том, что военные инструкторы Парижа на Украине станут законной целью для Вооружённых сил России.
Представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан заявил: "Эти заявления без последствий не останутся". Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).
Лемуан подчеркнул, что форма ответа министерства "сейчас обсуждается". Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине в статусе инструкторов или наёмников являются законной целью для ВС России.
Фото: flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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