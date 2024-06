Французское Министерство иностранных дел намерено отреагировать на заявления российских дипломатов о том, что военные инструкторы Парижа на Украине станут законной целью для Вооружённых сил России.

Представитель французского внешнеполитического ведомства Кристоф Лемуан заявил: "Эти заявления без последствий не останутся". Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).

Лемуан подчеркнул, что форма ответа министерства "сейчас обсуждается". Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военные на Украине в статусе инструкторов или наёмников являются законной целью для ВС России.

